Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Coast Live

Actions

Medicaid planning and long-term care with East Coast Elder Law on Coast Live

Medicaid planning and long-term care with East Coast Elder Law on Coast Live
Posted

HAMPTON ROADS, Va. — Shannon Laymon-Pecoraro shares some essential factors to consider when planning for long-term care, including how to incorporate Medicare/Medicaid and how to legally manage assets.

Elder Law Solutions for Every Stage of Life, Not Just for Seniors

  • Estate & Trust Administration
  • Estate Planning
  • Guardianship & Conservatorship
  • Long-Term Care Planning
  • Special Needs Planning
  • Settlement Consulting

Paid for by
East Coast Elder Law, PLLC
eastcoast-elderlaw.com
(757) 734-7584

More from Coast Live

 

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Dream Home Giveaway