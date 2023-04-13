Outer Banks News and Weather
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Outer Banks News and Weather
OBX ocean rescue agencies begin transition to fall season operations
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Outer Banks News and Weather
Dare County joins regional push for free ferry rides for full-time residents
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Outer Banks News and Weather
Dare County Commissioners vote to remove 14 Sheriff's Office Flock cameras
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Outer Banks News and Weather
Dare, Currituck Counties to consider resolution to waive ferry tolls
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Outer Banks News and Weather
Buxton neighbors see silver lining in CRC hardened structures ban discussion
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Outer Banks News and Weather
Sales tax increase for Dare County parks and recreation on November ballot
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Outer Banks News and Weather
Teen charged in Avalon Pier murder released on bond