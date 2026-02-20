Region Tournament Central: High school teams begin hopeful marches to states

NORFOLK, VA (WTKR)- Region basketball tournaments have tipped off all across the state as teams begin hopeful marches to state title games in Richmond. Below are region tournament schedules involving Hampton Roads area teams.

BOYS:

Region 6A:

Quarterfinals:

(6) Thomas Dale @ (3) Landstown- Friday, 6:00

(7) Grassfield @ (2) Oscar Smith- Friday, 6:00

Semifinals:

Tuesday @ higher seeds

Finals:

Thursday @ higher seed

Region 5A:

Quarterfinals:

(8) Deep Creek @ (1) Green Run- Tuesday, 6:00

(5) Floyd Kellam @ (4) Salem- Tuesday, 7:00

(7) Frank Cox @ (2) Princess Anne- Tuesday, 7:00

(6) Kempsville @ (3) Indian River- Tuesday, 6:00

Semifinals:

Wedneday @ Higher Seeds

Finals:

Friday @ Floyd Kellam- 7:00

Region 5B:

Quarterfinals:

(8) Bethel @ (1) Norview- 12:00

(7) Kecoughtan vs. (2) King's Fork @ Norview- 2:00

(6) Maury vs. (3) Nansemond River @ Norview- 4:00

(5) Woodside vs. (5) Granby @ Norview- 6:00

Semifinals:

Wednesday @ Norview

Finals:

Friday @ Norview- 8:00

Region 4A:

Quarterfinals:

(5) Smithfield vs. (4) Warhill @ Hampton- Friday, 6:00

(8) Manor @ Hampton- Friday, 7:30

(6) Grafton @ (3) Denbigh @ Lafayette- Friday, 6:00

(7) Phoebus @ (2) Lafayette- Friday, 7:30

Semifinals:

TBD- Wednesday

Finals:

TBD- Friday, 7:30

Region 3A:

First Round:

(9) I.C. Norcom @ (8) Heritage- 8:00

(10) Booker T. Washington @ (7) Lakeland- 6:00

(11) York @ (6) Tabb- 8:00

Quarterfinals:

Heritage/Norcom @ (1) New Kent- Tuesday, 8:00

Lakeland/Booker T. Washington @ (2) Lake Taylor- Tuesday, 7:00

Tabb/York @ (3) Colonial Heights- Tuesday, 7:00

Semifinals:

Thursday @ higher seed

Finals:

Friday @ higher seed

Region 2A:

First Round:

(10) Poquoson @ (7) King William- 6:00

(9) Nottoway vs. (8) Southampton @ King William- 7:30

Quarterfinals:

Southampton/Nottoway @ (1) Greensville County- Tuesday, 7:00

(5) John Marshall @ (4) Bruton- Tuesday, 7:30

(6) Arcadia @ (3) Armstrong- Tuesday, 7:00

King William/Poquoson @ (2) Thomas Jefferson- Tuesday, 6:30

Semifinals:

Thursday @ higher seeds

Finals:

Finals @ higher seed

GIRLS:

Region 6A:

Quarterfinals:

(8) Landstown @ (1) Manchester- Friday, 6:00

(5) Grassfield @ (4) J.R. Tucker- Friday, 6:00

(7) Western Branch @ (2) Thomas Dale- Friday, 6:00

Semifinals:

Tuesday @ higher seeds

Finals:

Thursday @ higher seed

Region 5A:

Quarterfinals:

(8) Frank Cox @ (1) Princess Anne- Monday, 5:30

(5) Great Bridge @ (4) Floyd Kellam- Monday, 6:00

(7) Indian River @ (2) Salem- Monday, 5:30

(6) Green Run @ (3) Deep Creek- Monday, 6:00

Semifinals:

Wednesday @ higher seeds

Friday:

Friday @ Floyd Kellam- 5:30

Region 5B:

Quarterfinals:

(8) Granby vs. (1) Menchville @ Maury- Saturday, 12:00

(7) Nansemond River vs. (2) King's Fork @ Maury- Saturday, 2:00

(6) Kecoughtan vs. (3) Warwick @ Maury- Saturday, 4:00

(5) Woodside @ (4) Maury- Saturday, 6:00

Semifinals:

Tuesday @ Norview

Finals:

Thursday @ Norview- 6:00

Region 4A:

Quarterfinals:

(1) Grafton 83, (8) Smithfield 24

(4) Hampton 60, Lafayette 37

(3) Warhill 49, (6) Churchland 42

(2) Manor 88, (7) Gloucester 20

Semifinals:

(4) Hampton vs. (1) Grafton @ TBD- Tuesday, 6:00

(3) Warhill vs. (2) Manor @ TBD- Tuesday, 7:30

Finals:

Friday @ boys higher seed- 6:00

Region 3A:

First Round:

(9) I.C. Norcom @ (8) Tabb- Friday, 6:00

(10) York @ (7) Heritage- Friday, 6:00

(11) Booker T. Washington @ (6) Colonial Heights- Friday, 8:00

Quarterfinals:

Tabb/Norcom @ (1) New Kent- Tuesday, 6:00

(5) Lakeland @ (4) Lake Taylor- Tuesday, 5:30

York/Heritage @ (2) Hopewell- Tuesday, 7:00

Colonial Heights/Booker T. Washington @ (3) Petersburg- Tuesday, 6:00

Semifinals:

Thursday @ higher seeds

Finals:

Friday @ higher seed