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State Championship Central: Hampton Roads spring sports teams chase titles

MAURY BASEBALL.png
WTKR
Maury baseball celebrates its Region 5B championship on June 5, 2026. The Commodores topped Granby, 8-7, in the region title game.
MAURY BASEBALL.png
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NORFOLK, VA (WTKR)- The VHSL will crown its final state champions of the school year this weekend and Hampton Roads has plenty of squads battling for titles. State championship games are set for Saturday around the commonwealth.

Baseball:

Class 6-

Quarterfinals:

Western Branch 8, Edison 2

Semifinals:

Western Branch @ Independence- Friday, 12:00

Championship:

Saturday, 11:00 @ Independence

Class 5-

Quarterfinals:

Great Brige 5, Granby 3
Maury 8, Frank Cox 6

Semifinals:

Great Bridge vs. James River- Friday, 10:00 @ John Champe
Maury vs. Glen Allen- Friday, 1:00 @ John Champe

Championship:

Saturday, 11:00 @ John Champe

Class 4-

Quarterfinals:

Atlee 11, Churchland 2

Class 2-

Quarterfinals:

Poquoson 12, Central (Woodstock) 2

Semifinals:

Poquoson vs. Patrick County- Friday, 2:00 @ Kiwanis Field

Championship:

Saturday, 1:00 @ Kiwanis Field

Softball:

Class 6-

Quarterfinals:

Western Branch 4, West Springfield 2
Grassfield 3, Lake Braddock 2

Semifinals:

Western Branch vs. James Madison- Friday, 10:00 @ Independence
Grassfield vs. Yorktown- Friday, 1:00 @ Independence

Championship:

Saturday, 11:00 @ Independence

Class 5-

Quarterfinals:

Floyd Kellam 4, Menchville 0
Granby 4, Ocean Lake 1

Semifinals:

Floyd Kellam vs. Matoaca- Friday, 10:00 @ John Champe
Granby vs. Lightridge- Friday, 1:00 @ John Champe

Championship:

Saturday, 11:00 @ John Champe

Class 4-

Quarterfinals:

Gloucester 3, Dinwiddie 0
Patrick Henry 6, Jamestown 0

Semifinals:

Gloucester vs. James Wood- Friday, 10:00 @ Woodgrove

Championship:

Saturday, 11:00 @ Woodgrove

Class 3-

Quarterfinals:

York @ Fauquier- Tuesday

Semifinals:

York/Fauquier vs. Broadway- Friday, 1:00 @ Abingdon

Championship:

Saturday, 11:00 @ Abingdon

Class 2-

Quarterfinals:

Poquoson 1, Central (Woodstock) 0

Semifinals:

Poquoson vs. Appomattox County- Friday, 10:00 @ Moyer Sports Complex

Championship:

Saturday, 11:00 @ Moyer Sports Complex

Boys Soccer:

Class 6-

Quarterfinals:

Grassfield 0, West Potomac 0 (Grassfield wins 4-2 on PK's)

Semifinals:

Grassfield vs. Westfield- Friday, 9:00 @ Briar Woods

Championship:

Saturday, 10:00 @ Independence

Class 5-

Quarterfinals:

Floyd Kellam 8, Kecoughtan 0
Hickory 2, Menchville 1

Semifinals:

Floyd Kellam vs. Midlothian- Friday, 9:00 @ Freedom
Hickory vs. Lightridge- Friday, 11:30 @ Freedom

Championship:

Saturday, 10:00 @ John Champe

Class 4-

Quarterfinals:

Atlee 3, Lafayette 2
Jamestown 4, Mechanicsville 0

Semifinals:

Atlee vs. Blacksburg- Friday, 9:00 @ Heritage (Leesburg)
Jamestown vs. Charlottesville- Friday, 11:30 @ Heritage (Leesburg)

Championship:

Saturday, 10:00 @ Woodgrove

Class 3-

Quarterfinals:

Meridian 3, Tabb 1

Class 2-

Quarterfinals:

Bruton 7, Madison County 0

Semifinals:

Bruton vs. Glenvar- Friday, 9:00 @ Roanoke College

Championship:

Saturday, 12:30 @ Salem

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