State Championship Central: Hampton Roads spring sports teams chase titles

NORFOLK, VA (WTKR)- The VHSL will crown its final state champions of the school year this weekend and Hampton Roads has plenty of squads battling for titles. State championship games are set for Saturday around the commonwealth.
Baseball:
Class 6-
Quarterfinals:
Western Branch 8, Edison 2
Semifinals:
Western Branch @ Independence- Friday, 12:00
Championship:
Saturday, 11:00 @ Independence
Class 5-
Quarterfinals:
Great Brige 5, Granby 3
Maury 8, Frank Cox 6
Semifinals:
Great Bridge vs. James River- Friday, 10:00 @ John Champe
Maury vs. Glen Allen- Friday, 1:00 @ John Champe
Championship:
Saturday, 11:00 @ John Champe
Class 4-
Quarterfinals:
Atlee 11, Churchland 2
Class 2-
Quarterfinals:
Poquoson 12, Central (Woodstock) 2
Semifinals:
Poquoson vs. Patrick County- Friday, 2:00 @ Kiwanis Field
Championship:
Saturday, 1:00 @ Kiwanis Field
Softball:
Class 6-
Quarterfinals:
Western Branch 4, West Springfield 2
Grassfield 3, Lake Braddock 2
Semifinals:
Western Branch vs. James Madison- Friday, 10:00 @ Independence
Grassfield vs. Yorktown- Friday, 1:00 @ Independence
Championship:
Saturday, 11:00 @ Independence
Class 5-
Quarterfinals:
Floyd Kellam 4, Menchville 0
Granby 4, Ocean Lake 1
Semifinals:
Floyd Kellam vs. Matoaca- Friday, 10:00 @ John Champe
Granby vs. Lightridge- Friday, 1:00 @ John Champe
Championship:
Saturday, 11:00 @ John Champe
Class 4-
Quarterfinals:
Gloucester 3, Dinwiddie 0
Patrick Henry 6, Jamestown 0
Semifinals:
Gloucester vs. James Wood- Friday, 10:00 @ Woodgrove
Championship:
Saturday, 11:00 @ Woodgrove
Class 3-
Quarterfinals:
York @ Fauquier- Tuesday
Semifinals:
York/Fauquier vs. Broadway- Friday, 1:00 @ Abingdon
Championship:
Saturday, 11:00 @ Abingdon
Class 2-
Quarterfinals:
Poquoson 1, Central (Woodstock) 0
Semifinals:
Poquoson vs. Appomattox County- Friday, 10:00 @ Moyer Sports Complex
Championship:
Saturday, 11:00 @ Moyer Sports Complex
Boys Soccer:
Class 6-
Quarterfinals:
Grassfield 0, West Potomac 0 (Grassfield wins 4-2 on PK's)
Semifinals:
Grassfield vs. Westfield- Friday, 9:00 @ Briar Woods
Championship:
Saturday, 10:00 @ Independence
Class 5-
Quarterfinals:
Floyd Kellam 8, Kecoughtan 0
Hickory 2, Menchville 1
Semifinals:
Floyd Kellam vs. Midlothian- Friday, 9:00 @ Freedom
Hickory vs. Lightridge- Friday, 11:30 @ Freedom
Championship:
Saturday, 10:00 @ John Champe
Class 4-
Quarterfinals:
Atlee 3, Lafayette 2
Jamestown 4, Mechanicsville 0
Semifinals:
Atlee vs. Blacksburg- Friday, 9:00 @ Heritage (Leesburg)
Jamestown vs. Charlottesville- Friday, 11:30 @ Heritage (Leesburg)
Championship:
Saturday, 10:00 @ Woodgrove
Class 3-
Quarterfinals:
Meridian 3, Tabb 1
Class 2-
Quarterfinals:
Bruton 7, Madison County 0
Semifinals:
Bruton vs. Glenvar- Friday, 9:00 @ Roanoke College
Championship:
Saturday, 12:30 @ Salem
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