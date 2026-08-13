Local National Weather Sports Shop Scripps Watch Now
Coast Live

Actions

Comedian Quincy Carr talks "Crash The Party" show supporting ODU Speech Clinic on Coast Live

Comedian Quincy Carr talks upcoming "Crash The Party" benefit show with ODU on Coast Live
Posted

HAMPTON ROADS, Va. — Comedian Quincy Carr and Kelly Vega from the Old Dominion University Speech & Hearing Clinic discuss the upcoming "Crash The Party" comedy show to benefit the clinic and support those with speech obstacles.

13th Annual Crash the Party

Saturday August 15 5:30 - 11 p.m.

Hosted By Quincy Carr, Quality Comedy King

Special Guest Host Tone Hollywood

Featuiring Patrick Williams

Starring Mark Gregory

Kascades

4453 Bonney Rd, Virginia Beach

Tickets: quincycarr.com

Benefitting: The Old Dominion University Speech and Hearing Clinic

www.odu.edu/speech-hearing-clinic

More from Coast Live

 

True Crime 757 Podcast