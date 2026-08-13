Comedian Quincy Carr talks "Crash The Party" show supporting ODU Speech Clinic on Coast Live

HAMPTON ROADS, Va. — Comedian Quincy Carr and Kelly Vega from the Old Dominion University Speech & Hearing Clinic discuss the upcoming "Crash The Party" comedy show to benefit the clinic and support those with speech obstacles.
13th Annual Crash the Party
Saturday August 15 5:30 - 11 p.m.
Hosted By Quincy Carr, Quality Comedy King
Special Guest Host Tone Hollywood
Featuiring Patrick Williams
Starring Mark Gregory
Kascades
4453 Bonney Rd, Virginia Beach
Tickets: quincycarr.com
Benefitting: The Old Dominion University Speech and Hearing Clinic
www.odu.edu/speech-hearing-clinic