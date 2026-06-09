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Shannon Laymon Pecoraro talks digital assets & Estate Planning on Coast Live

Shannon Laymon Pecoraro explains digital assets' role in Estate Planning on Coast Live
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HAMPTON ROADS, Va. — Shannon Laymon-Pecoraro explains why managing digital assets is a key aspect of Estate Planning, to account for various accounts such as investment portfolios, banking, and social media pages.

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