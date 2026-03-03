State Tournament Central: 15 area teams eye state crowns

NORFOLK, VA (WTKR)- High school basketball season is winding down as a handful of Hampton Roads teams will take their shots at state gold. State title games tip off in Richmond March 12-14.
BOYS:
Class 6:
Landstown @ Patriot- Tuesday, 7:00
Class 5:
Nansemond River vs. Green Run @ Ocean Lakes- Tuesday, 7:00
Kempsville @ Norview- Tuesday, 7:00
Class 4:
Denbigh vs. Varina @ Highland Springs- Tuesday, 7:00
Courtland @ Hampton- Tuesday, 7:00
Class 3:
Lake Taylor vs. Skyline @ Battlefield- Tuesday, 7:00
GIRLS:
Class 5:
King's Fork vs. Princess Anne @ Ocean Lakes- Tuesday, 5:30
Deep Creek vs. Menchville @ Woodside- Tuesday, 7:00
Class 4:
TBD @ Henrico- TBD
Hanover @ TBD- TBD
Class 3:
Lake Taylor vs. Skyline @ Battlefield- Tuesday, 5:30