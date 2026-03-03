Local National Weather Sports Traffic Watch Now
State Tournament Central: 15 area teams eye state crowns

WTKR
Princess Anne head coach Darnell Dozier addresses his team after the first quarter of the Cavaliers' home game against Catholic on January 7, 2026. Dozier's Cavs won the contest, 67-39.
NORFOLK, VA (WTKR)- High school basketball season is winding down as a handful of Hampton Roads teams will take their shots at state gold. State title games tip off in Richmond March 12-14.

BOYS:

Class 6:

Landstown @ Patriot- Tuesday, 7:00

Class 5:

Nansemond River vs. Green Run @ Ocean Lakes- Tuesday, 7:00
Kempsville @ Norview- Tuesday, 7:00

Class 4:

Denbigh vs. Varina @ Highland Springs- Tuesday, 7:00
Courtland @ Hampton- Tuesday, 7:00

Class 3:

Lake Taylor vs. Skyline @ Battlefield- Tuesday, 7:00

GIRLS:

Class 5:

King's Fork vs. Princess Anne @ Ocean Lakes- Tuesday, 5:30
Deep Creek vs. Menchville @ Woodside- Tuesday, 7:00

Class 4:

TBD @ Henrico- TBD
Hanover @ TBD- TBD

Class 3:

Lake Taylor vs. Skyline @ Battlefield- Tuesday, 5:30

